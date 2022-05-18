Силуанов заявил об успешном создании российской альтернативы Visa и Mastercard
России удалось создать альтернативу платежным системам Visa и Mastercard. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе марафона «Новые горизонты».
При этом глава Минфина отметил, что Россия не сможет быстро преодолеть введенные технологические ограничения.
В марте зарубежные платежные системы объявили о приостановке деятельности в России, выпущенные в стране карты Visa и Mastercard перестали действовать за границей. Кроме того, российским банкам запретили выпускать новые карты этих платежных систем. Ограничения не отразились на операциях по Visa и Mastercard внутри страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 122 / сут.
Умерли
378 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 984 / сут.
- Песков: Трактовка однозначна, бойцы с «Азовстали» сдаются
- Минобороны: За сутки в плен сдались 694 заблокированных на «Азовстали» бойца
- Российские войска начали получать боевой лазерный комплекс «Пересвет»
- Кадыров заявил, что всегда на связи с Песковым
- Российские военные сбили украинские самолеты Су-25 и МиГ-29
- Силуанов заявил об успешном создании российской альтернативы Visa и Mastercard
- «Большое унижение»: Пригожин оценил возможное возвращение России на «Евровидение»
- Кадыров оценил перспективы всеобщей мобилизации в России
- Кадыров: Мариуполь восстановят по примеру Чечни
- Вице-премьер Борисов: Россия не может первой применить ядерное оружие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru