Силуанов заявил об успешном создании российской альтернативы Visa и Mastercard

России удалось создать альтернативу платежным системам Visa и Mastercard. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе марафона «Новые горизонты».

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При этом глава Минфина отметил, что Россия не сможет быстро преодолеть введенные технологические ограничения.

В марте зарубежные платежные системы объявили о приостановке деятельности в России, выпущенные в стране карты Visa и Mastercard перестали действовать за границей. Кроме того, российским банкам запретили выпускать новые карты этих платежных систем. Ограничения не отразились на операциях по Visa и Mastercard внутри страны.

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:Платежные СистемыМинфин РФАнтон Силуанов
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