Силуанов заявил об успешном создании российской альтернативы Visa и Mastercard

При этом глава Минфина отметил, что Россия не сможет быстро преодолеть введенные технологические ограничения.

В марте зарубежные платежные системы объявили о приостановке деятельности в России, выпущенные в стране карты Visa и Mastercard перестали действовать за границей. Кроме того, российским банкам запретили выпускать новые карты этих платежных систем. Ограничения не отразились на операциях по Visa и Mastercard внутри страны.

