«Эксклюзивные машинки». Для кого в Россию везут Tesla

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что инфраструктура в стране не готова для повсеместного внедрения электромобилей.

Электромобили могут быть востребованы только в крупных российских городах. Такое мнение высказал вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, сложности с электрокарами возникнут от нежелания государства обустраивать обширную сеть электрозаправок.

Ранее в пятницу стало известно, что электромобили Tesla в скором времени официально появятся в России. Основатель компании, американский миллиардер Илон Маск сообщил, что рассматривает возможность открытия заводов по производству электромобилей в России, Казахстане и других странах СНГ.

«Сама идея осуществима. Маск строит в Германии большой завод, ему нужен рынок сбыта. Но, насколько мне известно - информация прозвучала буквально два дня назад - в стране хотят ввести заградительную пошлину на все электромобили, чуть ли не до 55%. Это будет удар по всем автопроизводителям. Сейчас все выпускают электромобили, но у них есть и другие машины. А по Tesla будет удар очень сильный, потому что у них только электрокары», - заявил он.
Названо условие, при котором россияне пересядут на электромобили

Владимир Моженков отметил, что развитию электрозаправок могут помешать лобби нефтегазовиков.

«Маск делает все правильно, что приходит в Россию. В России Tesla любят, у нас вообще любят эксклюзивные машинки. Но покупать будут только в Москве, пожалуй. Основной минус, что государство не будет поддерживать развитие электрозаправок. У нас это будет тормозиться, потому что у нас есть народное достояние, вы о нем знаете. Это Роснефть и Газпром. Так что идея хорошая, но она может прижиться только в крупных городах», - уточнил он.

Ранее в Москве представили первый российский электрический кроссовер. Его емкости которой хватит, чтобы проехать без подзарядки до 250 км, а зарядить ее можно за 20 минут в ускоренном режиме. В настоящее время «Кама-1» - это промышленный предсерийный образец, который прошел испытания и получил все необходимые сертификаты. При запуске в серийное производство стоимость электрического кроссовера составит около одного миллиона рублей.

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ТЕГИ:РоссияЭлектромобилиИлон Маск
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