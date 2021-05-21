«Эксклюзивные машинки». Для кого в Россию везут Tesla

Электромобили могут быть востребованы только в крупных российских городах. Такое мнение высказал вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, сложности с электрокарами возникнут от нежелания государства обустраивать обширную сеть электрозаправок.

Ранее в пятницу стало известно, что электромобили Tesla в скором времени официально появятся в России. Основатель компании, американский миллиардер Илон Маск сообщил, что рассматривает возможность открытия заводов по производству электромобилей в России, Казахстане и других странах СНГ.

«Сама идея осуществима. Маск строит в Германии большой завод, ему нужен рынок сбыта. Но, насколько мне известно - информация прозвучала буквально два дня назад - в стране хотят ввести заградительную пошлину на все электромобили, чуть ли не до 55%. Это будет удар по всем автопроизводителям. Сейчас все выпускают электромобили, но у них есть и другие машины. А по Tesla будет удар очень сильный, потому что у них только электрокары», - заявил он.