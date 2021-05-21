Илон Маск рассказал о появлении Tesla в России

Маск отметил, что корпорация рассматривает Россию как место для размещения заводов по производству электромобилей. Он добавил, что Tesla также близки к присутствию в Казахстане и соседних государствах.

Илон Маск подчеркнул, что нуждается в россиянах, которые поддерживают его дело. Бизнесмен также предположил, что через 50 лет станут возможны космические путешествия и исследования ДНК, пишет ТК «360».

