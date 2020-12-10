В Москве представили первый российский электрический кроссовер

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков представил предсерийную версию электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

Презентация новинки прошла в рамках VII ежегодной национальной выставки «Вузпромэкспо». Разработали электромобиль в Санкт-Петербургском политехническом университете, а индустриальным партнёром проекта стал «КАМАЗ». По словам Фалькова, на реализацию проекта потребовалось два года.

Трёхдверный электрический кроссовер оснащён литий-ионной батареей, ёмкости которой хватит, чтобы проехать без подзарядки до 250 км, а зарядить её можно за 20 минут в ускоренном режиме. Электродвигатель на 108 лошадиных сил позволит разогнаться максимум до 150 км/ч, а с места до 100 км/ч новинка разгоняется за 6,7 секунды.

В настоящее время «Кама-1» - это промышленный предсерийный образец, который прошёл испытания и получил все необходимые сертификаты. Ранее сообщалось, что при запуске в серийное производство стоимость электрического кроссовера составит около одного миллиона рублей.

