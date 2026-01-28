СМИ: Трейдеры ставят рекордные суммы на обвал доллара
Трейдеры, торгующие долларом на бирже, делают максимальную за 15 лет ставку на усиление падения доллара, сообщает Bloomberg.
Они считают, что этому будет способствовать нестабильная политическая обстановки в США. Таким настроениям поддаются не только краткосрочные трейдеры. Речь идет и о долгосрочных прогнозах.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести государств — торговых партнеров США) указывает на снижение четвертую торговую сессию подряд. В настоящее время он снижается на 0,8 процента — до 96,26 пункта.
Президент США Дональд Трамп уже занимается ослаблением доллара через его цифровые аналоги – стейблкоины, чтобы в процессе можно было радикально обесценить госдолг США. Об этом НСН рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.
