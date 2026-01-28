СМИ: Трейдеры ставят рекордные суммы на обвал доллара

Они считают, что этому будет способствовать нестабильная политическая обстановки в США. Таким настроениям поддаются не только краткосрочные трейдеры. Речь идет и о долгосрочных прогнозах.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести государств — торговых партнеров США) указывает на снижение четвертую торговую сессию подряд. В настоящее время он снижается на 0,8 процента — до 96,26 пункта.

Президент США Дональд Трамп уже занимается ослаблением доллара через его цифровые аналоги – стейблкоины, чтобы в процессе можно было радикально обесценить госдолг США. Об этом НСН рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

