Рубль может краткосрочно укрепиться ниже 77 за доллар
Курс доллара в ближайшее время может закрепиться ниже 77 рублей, евро — опуститься ниже 90 рублей, а юань — ниже 11 рублей. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» озвучил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин, оценивая текущую динамику валютного рынка.
По его словам, рубль сохраняет устойчивость под влиянием сразу нескольких внутренних факторов. Среди них он назвал снижение потребительской активности после праздничного периода, рост объемов продажи валюты в рамках бюджетного правила и приближение налогового периода. Дополнительную поддержку российской валюте, по оценке эксперта, оказывают геополитические новости, включая продолжение переговоров по Украине и ожидаемую в Москве встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
К внешним факторам Бахтин отнес ослабление доллара на мировом рынке на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии, а также рост цен на нефть, золото и металлы платиновой группы, что традиционно поддерживает рубль.
В то же время, по словам эксперта, на горизонте месяца ситуация выглядит менее однозначной. Он предупредил, что в конце января-начале февраля импортеры могут нарастить спрос на валюту из-за необходимости пополнения запасов перед китайскими новогодними праздниками. В этой связи Бахтин не ожидает дальнейшего устойчивого укрепления рубля, хотя при возможной паузе в снижении ключевой ставки ЦБ валютные курсы еще могут обновить минимумы года — до 75 рублей за доллар, 88 за евро и 10,5 за юань, передает «Радиоточка НСН».
