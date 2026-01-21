Рубль может краткосрочно укрепиться ниже 77 за доллар

Курс доллара в ближайшее время может закрепиться ниже 77 рублей, евро — опуститься ниже 90 рублей, а юань — ниже 11 рублей. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» озвучил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин, оценивая текущую динамику валютного рынка.

По его словам, рубль сохраняет устойчивость под влиянием сразу нескольких внутренних факторов. Среди них он назвал снижение потребительской активности после праздничного периода, рост объемов продажи валюты в рамках бюджетного правила и приближение налогового периода. Дополнительную поддержку российской валюте, по оценке эксперта, оказывают геополитические новости, включая продолжение переговоров по Украине и ожидаемую в Москве встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.