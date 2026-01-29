«Никому не нужен»: Укрепление доллара до 90 рублей ожидают к весне
Георгий Остапкович раскрыл НСН, нынешняя цена доллара обусловлена тем, что он не в дефиците и поэтому «никому не нужен».
Идеальное состояние доллара для российской экономики – это 92-93 рубля, тенденция к его укреплению может появиться уже к весне. Об этом НСН рассказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Курс доллара на мировом валютном рынке Forex опустился ниже 75 рублей, что стало рекордным падением с 2023 года, следует из графика торгов на рынке. Остапкович напомнил, кто устанавливает стоимость доллара и констатировал, что сейчас в нем никто не заинтересован, отсюда и цена в 75 рублей.
«Доллар торгуется на внебиржевых межбанковских торгах. Там собираются как импортеры, так и экспортеры, но в основном это банки, предприятия, которые нейтральны между экспортом и импортом. И вот они устанавливают стоимость доллара. Это если отбросить фантастические рассуждения, что Центробанк и Минфин вручную координируют цену доллара. То есть доллар сейчас не дефицитный и он, в общем-то, никому не нужен, в нем сейчас мало кто заинтересован. Его курс определяется счетом текущий операций платежного баланса, то есть соотношением экспорта и импорта. Но импорт тормозится, то есть сейчас не нужны доллары, чтобы покупать товар», - объяснил он.
Также он напомнил, что укрепление доллара пойдет на пользу экономики России и объяснил, почему.
«А есть субъективное ожидание экономики, которое устанавливает Минэкономразвития. В прошлом году оно установило эту планку на уровне 96,5 рублей, а доллар закончил на 83 рублях. Все ждут падения рубля, потому что это будет полезно для экономики, для бюджета, это будет полезно для экспортеров, они будут получать большую выручку за счет обмена долларов на рубли. А экспортеры - это у нас основные налогопоставщики. Экономические агенты ждут, чтобы доллар укрепился. Идеальное состояние - это где-то 92-93 рубля. Вот тогда будет равновесие спроса и предложения, не будет такой дыры в бюджете. Я думаю, что ближе к весне доллар развернется в сторону 90 рублей», - отметил он.
Говоря о том, когда выгоднее закупиться этой валютой, собеседник НСН призвал обратить внимание на золото и объекты искусства.
«Сейчас, может быть, лучше закупаться золотом. Вы видите, что с золотом творится? Там какой-то галопирующий рост. А еще лучше купить наброски Боттичелли или Рембрандта. Они растут по 30-40% в год, и через 10 лет вы можете стать в 3-4 раза богаче», - подытожил он.
Ранее стало известно, что трейдеры, торгующие долларом на бирже, делают максимальную за 15 лет ставку на усиление падения доллара, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС признал КСИР террористической организацией и ввел новые санкции
- Рынок на 10 млрд: Почему россияне все чаще читают самиздат
- ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против России 24 февраля
- Carlyle: Сделка по покупке активов «Лукойла» соответствует требованиям США
- Маткапитал призвали разрешить тратить на покупку автомобиля и погашение кредитов
- В Чехии предложили ЕС назначить спецпосланника по Украине
- В отрасли предрекли интерес ФАС к сделке по продаже Домодедово
- «Никому не нужен»: Укрепление доллара до 90 рублей ожидают к весне
- ЕС внес Россию в черный список из-за рисков отмывания денег
- Пластический хирург заподозрила Максима Галкина в пересадке жира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru