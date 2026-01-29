Идеальное состояние доллара для российской экономики – это 92-93 рубля, тенденция к его укреплению может появиться уже к весне. Об этом НСН рассказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Курс доллара на мировом валютном рынке Forex опустился ниже 75 рублей, что стало рекордным падением с 2023 года, следует из графика торгов на рынке. Остапкович напомнил, кто устанавливает стоимость доллара и констатировал, что сейчас в нем никто не заинтересован, отсюда и цена в 75 рублей.

«Доллар торгуется на внебиржевых межбанковских торгах. Там собираются как импортеры, так и экспортеры, но в основном это банки, предприятия, которые нейтральны между экспортом и импортом. И вот они устанавливают стоимость доллара. Это если отбросить фантастические рассуждения, что Центробанк и Минфин вручную координируют цену доллара. То есть доллар сейчас не дефицитный и он, в общем-то, никому не нужен, в нем сейчас мало кто заинтересован. Его курс определяется счетом текущий операций платежного баланса, то есть соотношением экспорта и импорта. Но импорт тормозится, то есть сейчас не нужны доллары, чтобы покупать товар», - объяснил он.