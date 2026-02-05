Китай отверг претензии ЕС о соблюдении санкций против России

Китайские власти не реагируют на обращения европейских стран о соблюдении ограничительных мер против России и не признают наличия проблем, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан. Его слова приводит The Guardian.

По словам дипломата, европейские лидеры неоднократно поднимали этот вопрос в диалоге с Пекином, однако каждый раз получали одинаковый ответ. Китайская сторона, как утверждает О’Салливан, заявляет, что не понимает сути претензий и не видит оснований для беспокойства.