Китай отверг претензии ЕС о соблюдении санкций против России
Китайские власти не реагируют на обращения европейских стран о соблюдении ограничительных мер против России и не признают наличия проблем, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан. Его слова приводит The Guardian.
По словам дипломата, европейские лидеры неоднократно поднимали этот вопрос в диалоге с Пекином, однако каждый раз получали одинаковый ответ. Китайская сторона, как утверждает О’Салливан, заявляет, что не понимает сути претензий и не видит оснований для беспокойства.
При этом власти Китая ранее выражали недовольство включением китайских компаний в европейские санкционные списки. Представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркивал, что Пекин не считает себя ни инициатором, ни участником украинского кризиса.
Он также заявлял, что Китай последовательно выступает за посредничество и поддержку переговоров по Украине, не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта и осуществляет строгий контроль за экспортом продукции двойного назначения, передает «Радиоточка НСН».
