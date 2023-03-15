Metallica купила завод виниловых пластинок
Американская метал-группа Metallica приобрела завод виниловых пластинок Furnace Record Pressing в США, сообщает Billboard.
По информации издания, участники коллектива продолжат выпускать на заводе пластинки и других музыкантов.
Барабанщик группы Ларс Ульрих отметил, что все участники очень счастливы выходу на новый уровень партнерства с Furnace. Вокалист Джеймс Хетфилд в свою очередь назвал сделку замечательно как для группы, так и для поклонников.
Ранее сообщалось, что Metallica выпустила новый сингл «If Darkness Had a Son».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Бойцы Росгвардии предотвратили диверсию в ЛНР
- Кадыров опроверг слухи о своей «неизлечимой» болезни
- В Сочи задержан отец скончавшегося младенца
- Лидеру группы «Несчастный случай» не дали выступить в музее Удмуртии
- Россия предпримет попытку достать американский беспилотник из Черного моря
- Компания Wildberries подтвердила закрытие некоторых пунктов выдачи
- Полицейский ранен стрелявшим из окна мужчиной в Кировской области
- Психолог назвала причины, по которым мужчина долго не делает предложение
- Великобритания увеличит расходы на оборону
- «Кто не согласен?»: Пригожина восхитила реклама ЧВК «Вагнер» на Pornhub
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru