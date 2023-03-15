Metallica купила завод виниловых пластинок

Американская метал-группа Metallica приобрела завод виниловых пластинок Furnace Record Pressing в США, сообщает Billboard.

Группа «СерьГа» представила новый альбом с песнями на военную тему

По информации издания, участники коллектива продолжат выпускать на заводе пластинки и других музыкантов.

Барабанщик группы Ларс Ульрих отметил, что все участники очень счастливы выходу на новый уровень партнерства с Furnace. Вокалист Джеймс Хетфилд в свою очередь назвал сделку замечательно как для группы, так и для поклонников.

Ранее сообщалось, что Metallica выпустила новый сингл «If Darkness Had a Son».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: www.flickr.com
ТЕГИ:СШАВинилРок-музыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры