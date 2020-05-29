«Карантинные пластинки». Виниловый завод «Ультра продакшн» нарастил объем заказов

Директор единственного в России завода по производству виниловых пластинок «Ультра продакшн» Андрей Белоногов рассказал НСН о специфике работы в условиях пандемии.

Малый и средний бизнес в России переживает сейчас не самое лучшее время. Более половины предприятий описали свое нынешнее положение как «катастрофу» или «кризис», их представители настроены весьма пессимистично относительно ближайших перспектив. В этой непростой ситуации некоторые предприятия продолжают трудиться и улучшать свои показатели.
«Национальная Служба Новостей» побеседовала с директором единственного в России завода по производству виниловых пластинок «Ультра продакшн» Андреем Белоноговым и расспросила его, как коронавирус отразился на работе столь редкого предприятия.

- Как себя чувствует производство пластинок в условиях пандемии?

- В первые дни было непонятно, что делать дальше. Мы сидели и ждали каких-то пояснений от руководства, от правительства. Потом стало ясно, что нужно продолжать работать. В целом все оказалось не так страшно. Поток заказчиков каким был, таким и остался, всего пара из них после объявления карантина отказались от дальнейшего размещения заказов, и еще один клиент приостановил свои заказы. Однако буквально через пару недель все они возобновили сотрудничество с нами. Новые заказы также продолжают поступать на протяжении карантина. Мы соблюдаем меры безопасности, работаем в масках, обрабатываем руки антисептиками, выполняем все предписания.

- С какими сложностями пришлось столкнуться?

- У нас могли быть большие сложности с поставкой комплектующих и материалов, поскольку они импортируются из Европы. В связи с пандемией все планируемые поставки затормозились, а уже отправленные застряли. Например, алмазные иглы для нарезки лакеров остановились в Великобритании. Но в целом все основное для создания пластинок - винил, лакеры, из которых делаются матрицы - все это у нас было закуплено еще в январе, а в феврале это уже все было у нас на складе. Запас для работы у нас был как минимум на полгода. Если бы наши поставки случились именно в этот момент, я думаю, что мы столкнулись бы с трудностями. Нам не приехало бы вовремя что-то, и мы просто не успели бы выполнить заказы в срок. Было бы очень печально и неприятно. Но нас это обошло, помогло то, что мы заказали все наши комплектующие в начале года, а не в конце весны.

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- В период карантина объем заказов увеличился или упал?

- Объем выпускаемых пластинок у нас в каком-то смысле повысился. Лейблы стали заказывать больше. Источники заработка артистов и музыкантов в условиях пандемии - это продажи музыки в цифровом виде и на различных носителях. Среди механических носителей пластинки - самый популярный сегмент. Люди сидят дома, они стали чаще слушать музыку, коллекционеры винила стали покупать больше пластинок, и продажи выросли. Помимо этого на 9 мая спрос на подарочные пластинки был заметно выше, чем в прошлом или позапрошлом году. Но тут уже больше связь с юбилейной датой, нежели чем с карантином.

- Получается, пандемия вам не сильно навредила?

- В целом работать с лейблами и артистами стало удобнее. Прекратились какие-то личные встречи. В нормальное время наш заказчик часто хотел приехать в офис, пообщаться, возможно, посмотреть какие-то образцы. Сейчас мы все делаем удаленно, онлайн, и это очень удобно - материал присылается удаленно, документы мы отправляем курьером, заказ отгружаем тоже курьером, вообще никак не контактируя с заказчиками напрямую. В результате все получается более оперативно и быстро. Вся эта пандемия в каком-то смысле добавила в наше производство больше плюсов - люди стали больше слушать виниловые пластинки, их стали чаще покупать, их стали заказывать магазины и правообладатели, и мы как единственные производители в России, получили больше работы.

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