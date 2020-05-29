«Карантинные пластинки». Виниловый завод «Ультра продакшн» нарастил объем заказов

Малый и средний бизнес в России переживает сейчас не самое лучшее время. Более половины предприятий описали свое нынешнее положение как «катастрофу» или «кризис», их представители настроены весьма пессимистично относительно ближайших перспектив. В этой непростой ситуации некоторые предприятия продолжают трудиться и улучшать свои показатели.

«Национальная Служба Новостей» побеседовала с директором единственного в России завода по производству виниловых пластинок «Ультра продакшн» Андреем Белоноговым и расспросила его, как коронавирус отразился на работе столь редкого предприятия.

- Как себя чувствует производство пластинок в условиях пандемии?

- В первые дни было непонятно, что делать дальше. Мы сидели и ждали каких-то пояснений от руководства, от правительства. Потом стало ясно, что нужно продолжать работать. В целом все оказалось не так страшно. Поток заказчиков каким был, таким и остался, всего пара из них после объявления карантина отказались от дальнейшего размещения заказов, и еще один клиент приостановил свои заказы. Однако буквально через пару недель все они возобновили сотрудничество с нами. Новые заказы также продолжают поступать на протяжении карантина. Мы соблюдаем меры безопасности, работаем в масках, обрабатываем руки антисептиками, выполняем все предписания.

- С какими сложностями пришлось столкнуться?

- У нас могли быть большие сложности с поставкой комплектующих и материалов, поскольку они импортируются из Европы. В связи с пандемией все планируемые поставки затормозились, а уже отправленные застряли. Например, алмазные иглы для нарезки лакеров остановились в Великобритании. Но в целом все основное для создания пластинок - винил, лакеры, из которых делаются матрицы - все это у нас было закуплено еще в январе, а в феврале это уже все было у нас на складе. Запас для работы у нас был как минимум на полгода. Если бы наши поставки случились именно в этот момент, я думаю, что мы столкнулись бы с трудностями. Нам не приехало бы вовремя что-то, и мы просто не успели бы выполнить заказы в срок. Было бы очень печально и неприятно. Но нас это обошло, помогло то, что мы заказали все наши комплектующие в начале года, а не в конце весны.