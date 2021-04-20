«Когда звучит пластинка – ты внутри музыки». Галанин о виниле

«Я думаю, повлияли два обстоятельства, хотя наверное их гораздо больше, но очевидных два. Первое - «вертушки». Сейчас есть бюджетные, не обязательно покупать сверхдорогую аппаратуру. Алексей Белов (Музыкант, лидер группы «Парк Горького», - Прим НСН), которого я сейчас встретил на радиостанции Rock FM, рассказал, как недавно слушал старые пластинки, и потом слушал «цифру». Леша очень правильно сказал, что когда звучала пластинка, то было ощущение, что «находишься концерте в 10 метрах от играющей группы. Можно закрыть глаза и представить группу, то есть я был внутри этой музыки». Все-таки это немаловажное обстоятельство. Я думаю, что даже если брать среднюю аппаратуру, она все равно по звуку будет более теплой, то есть будет звучать правильнее и естественнее», - рассказал он.



На этом, по его мнению, преимущество пластинок не заканчивается.

«Пластинка – хороший подарок! Мы уже давно бошки себе свернули, не знаем, что дарить друг другу, потому что все уже передарено. К самым близким друзьям можно, конечно, и с бутылкой придти. Но когда ты к бутылке еще даришь пластинку, например, свою или не свою, я считаю, это очень правильно. Пластинка – это как хорошая книга» - заключил Галанин.

У самого артиста в конце апреля запланирован выход нового альбома на виниловой пластинке. Лонгплей выйдет с названием «Любовь. Алкоголь и Весна. Часть I. Дуэты».

