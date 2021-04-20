«Когда звучит пластинка – ты внутри музыки». Галанин о виниле
Сергей Галанин в интервью НСН объяснил растущую популярность винила.
В Великобритании впервые с 1987 года продажи винила могут обогнать продажу CD. За 2020 год по оценкам экспертов, на территории Объединенного Королевства было продано около пяти миллионов пластинок, пишет NME.
В России за 2020 год также вырос интерес к винилу. Количество заказов на пластинки увеличилось по сравнению с прошлыми годами, несмотря на общий спад в музыкальной индустрии в связи с локдауном, вызванным пандемией COVID-19.
В интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" музыкант, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин дал свою оценку винилу и его растущей популярности.
«Я думаю, повлияли два обстоятельства, хотя наверное их гораздо больше, но очевидных два. Первое - «вертушки». Сейчас есть бюджетные, не обязательно покупать сверхдорогую аппаратуру. Алексей Белов (Музыкант, лидер группы «Парк Горького», - Прим НСН), которого я сейчас встретил на радиостанции Rock FM, рассказал, как недавно слушал старые пластинки, и потом слушал «цифру». Леша очень правильно сказал, что когда звучала пластинка, то было ощущение, что «находишься концерте в 10 метрах от играющей группы. Можно закрыть глаза и представить группу, то есть я был внутри этой музыки». Все-таки это немаловажное обстоятельство. Я думаю, что даже если брать среднюю аппаратуру, она все равно по звуку будет более теплой, то есть будет звучать правильнее и естественнее», - рассказал он.
На этом, по его мнению, преимущество пластинок не заканчивается.
«Пластинка – хороший подарок! Мы уже давно бошки себе свернули, не знаем, что дарить друг другу, потому что все уже передарено. К самым близким друзьям можно, конечно, и с бутылкой придти. Но когда ты к бутылке еще даришь пластинку, например, свою или не свою, я считаю, это очень правильно. Пластинка – это как хорошая книга» - заключил Галанин.
У самого артиста в конце апреля запланирован выход нового альбома на виниловой пластинке. Лонгплей выйдет с названием «Любовь. Алкоголь и Весна. Часть I. Дуэты».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 589 / сут.
Умерли
106 тыс.+346 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 818 / сут.
- Агентство по страхованию вкладов подало иск на 210 млрд к владельцу «Югры» Хотину и 27 компаниям
- СМИ: Экс-министр Скрынник приобрела апартаменты за 700 млн
- «Постные рожи». Боровой раскрыл планы Ельцина по ликвидации КГБ
- СМИ: Посол США Салливан покинет Россию на этой неделе
- Роскомнадзор потребовал лишить регистрации издание «Московский комсомолец»
- Адвокат раскрыл цель звонков «бесплатных» юристов
- США назвали «эскалацией» российские ограничения на проход судов в Черном море
- Американский посол Салливан отказался покидать Москву
- Стало известно, какие приложения необходимо удалить для ускорения смартфона
- Под завалами дома в Нижегородской области найдено тело погибшего ребенка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru