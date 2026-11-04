Трамп: война с Ираном была оправданной
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после поражения республиканцев на выборах в конгресс сказал, что война с Ираном была оправданной, несмотря на ее политические последствия. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава США подчеркнул, что ожидал гораздо большего роста цен на нефть и исходил из этого при принятии решения. Трамп добавил, что у Америки не осталось выбора и якобы нельзя было позволить Ирану получить ядерное оружие.
Недавно он объяснил, что у Соединенных Штатов нет нужды применять ядерное оружие против Исламской Республики. По его данным, Вашингтон вывел Тегеран «из строя уже на 90%».
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