Трамп: война с Ираном была оправданной

Глава США подчеркнул, что ожидал гораздо большего роста цен на нефть и исходил из этого при принятии решения. Трамп добавил, что у Америки не осталось выбора и якобы нельзя было позволить Ирану получить ядерное оружие.



Недавно он объяснил, что у Соединенных Штатов нет нужды применять ядерное оружие против Исламской Республики. По его данным, Вашингтон вывел Тегеран «из строя уже на 90%».

