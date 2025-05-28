Неизвестный напал на игумена Евмения во время презентации книги в Москве
Во время презентации новой книги «Мудрость Любви» игумен Евмений подвергся нападению неизвестного мужчины, сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел вечером в магазине «Библиоглобус» на Мясницкой улице. По словам очевидцев, нападавший кричал что-то о православии и нанес несколько ударов по голове писателю.
У мужчины при себе был предмет, похожий на нож. Злоумышленника задержали посетители, после чего вызвали полицию и скорую помощь, которая оказывает пострадавшему медицинскую помощь.
Игумен Евмений известен как православный писатель, философ и духовный руководитель реабилитационного центра «Отчий Дом», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru