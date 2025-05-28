Умер актер Эд Гейл, исполнивший роль куклы Чаки из «Детских игр»

Трамп заявил, что не ужесточает санкции против России, чтобы не навредить перспективам урегулирования конфликта на Украине

Лавров заявил, что Германия напрямую втягивается в конфликт на Украине

New York Times сообщило, что Трамп хочет разделить с Россией и Китаем мир на сферы влияния

Главный тренер ФК «Ахмат» ушел в отставку после поражения от «Урала»