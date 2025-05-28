Умер актер Эд Гейл, исполнивший роль куклы Чаки из «Детских игр»

Американский актер Эд Гейл, известный по роли куклы Чаки в фильмах серии «Детские игры», умер в возрасте 61 года, сообщил TMZ со ссылкой на источник.

По данным портала, Гейл скончался во вторник в хосписе в Лос-Анджелесе. Причина смерти не раскрывается.

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Известно, что отношении актера велось расследование по подозрению в домогательствах к нескольким несовершеннолетним.

Гейл снялся в более чем 130 фильмах и телесериалах, включая «Говард-утка» (1986), «Космические яйца» (1987), «Билл и Тед: Дорога к славе» (1991), «Полярный экспресс» (2004) и «О брат, где ты?» (2000), передает «Радиоточка НСН».

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Фото: YouTube/CHUCKY Official
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