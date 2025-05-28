Умеров заявил, что Украина передала РФ меморандум с предложениями по перемирию
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что передал российской стороне проект меморандума, содержащий украинские предложения по урегулированию конфликта.
По его словам, документ отражает позицию Киева и подтверждает готовность к полному прекращению огня и продолжению дипломатических усилий.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, сообщил, что предложил Умерову провести встречу для обмена меморандумами.
Первый раунд переговоров прошел 16 мая в Стамбуле и длился около двух часов. Стороны договорились обменяться предложениями и выразили готовность к продолжению диалога, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru