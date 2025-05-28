Власти Петербурга захотели запретить мигрантам работать курьерами и таксистами
Власти Санкт-Петербурга намерены запретить мигрантам работать курьерами и таксистами. Соответствующее постановление губернатора Петербурга опубликовано на сайте правительства города.
Проект подготовил комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Документ еще не подписан и находится на антикоррупционной экспертизе.
Согласно документу, до конца текущего года может вступить в силу запрет на привлечение иностранцев с патентами к работе курьерами и таксистами. Исключение - граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Также до ноября 2025 года комитет по труду составит список профессий, в которых в 2026 году нельзя будет использовать труд мигрантов.
Ранее зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил НСН, что новый закон о цифровом контроле за передвижением мигрантов является хорошей инициативой, однако ее можно реализовывать быстрее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru