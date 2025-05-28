СМИ: Портнов встречался с Зеленским незадолго до убийства в Испании
Бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов за несколько дней до своей смерти встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями его офиса, сообщает украинское издание «Цензор.Нет» со ссылкой на источники.
По их данным, встречи проходили в период с 17 по 19 мая.
Ранее СМИ сообщали, что Портнов также встречался с другими чиновниками, включая директора Национального антикоррупционного бюро Украины Семена Кривоноса.
21 мая его застрелили у входа в «Американскую школу Мадрида» в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждал, что Портнов собирался раскрыть компрометирующие материалы о Зеленском и его окружении, передает «Радиоточка НСН».
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