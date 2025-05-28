Соловьев заявил об угрозах украинских националистов семье Мединского
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что семья Владимира Мединского, включая детей, подвергается угрозам со стороны украинских националистов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в последние дни членам семьи Мединского поступают конкретные сообщения с предупреждениями, в которых говорится, что злоумышленники знают местонахождение детей и угрожают применением самодельных взрывных устройств на базе электросамокатов — аналогичных тем, что использовались при недавних терактах.
Владимир Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле. Второй раунд назначен на 2 июня.
Ранее Мединский был министром культуры России (2016-2020 гг.). Сейчас он занимает пост помощника президента РФ и участвует в согласовании условий перемирия и обмена пленными, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru