Лавров и Рубио обсудили подготовку к новому раунду переговоров по Украине
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В ходе беседы Лавров проинформировал собеседника о ходе исполнения договоренностей президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутых 19 мая.
Также стороны обсудили подготовку российской стороной конкретных предложений для следующего раунда прямых переговоров с Украиной в Стамбуле.
Рубио со своей стороны подтвердил стремление Дональда Трампа к скорейшему завершению конфликта на Украине и выразил готовность США поддержать процесс сближения позиций сторон, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru