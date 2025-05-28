Лавров и Рубио обсудили подготовку к новому раунду переговоров по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе беседы Лавров проинформировал собеседника о ходе исполнения договоренностей президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутых 19 мая.

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Также стороны обсудили подготовку российской стороной конкретных предложений для следующего раунда прямых переговоров с Украиной в Стамбуле.

Рубио со своей стороны подтвердил стремление Дональда Трампа к скорейшему завершению конфликта на Украине и выразил готовность США поддержать процесс сближения позиций сторон, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:ПереговорыРоссияСШАСергей Лавров

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