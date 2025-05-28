Зеленский заявил о нежелании Украины воевать до 2026 года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия почувствует эффект санкций к июню 2026 года, однако отметил, что это слишком долгий срок для Украины. Соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
«Мы не хотим так долго воевать, это очень сложно», — сказал он.
По словам Зеленского, конфликт сложно затягивать, и он рассчитывает на более быстрое завершение боевых действий.
Президент Украины также выразил надежду на то, что 18-й пакет санкций ЕС и сильные санкции США смогут ускорить окончание конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru