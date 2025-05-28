Зеленский заявил о нежелании Украины воевать до 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия почувствует эффект санкций к июню 2026 года, однако отметил, что это слишком долгий срок для Украины. Соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Мы не хотим так долго воевать, это очень сложно», — сказал он.

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По словам Зеленского, конфликт сложно затягивать, и он рассчитывает на более быстрое завершение боевых действий.

Президент Украины также выразил надежду на то, что 18-й пакет санкций ЕС и сильные санкции США смогут ускорить окончание конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP /ТАСС
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