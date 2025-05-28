Канделаки предложила вместо «Чебубу» показать на Новый год «Сталкерквашино»

Гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки пошутила, что в Новый год на канале покажут «Сталкерквашино».

Канделаки опровергла появление «Чебубу» в новогоднем телефильме ТНТ
«Накануне Нового года обычная московская семья отправляется в запретную Зону, где когда-то была деревня Простоквашино. По слухам, там есть дом, где исполняются самые заветные мечты. А ведет их туда Почтальон Сталкер — проводник по Зоне — то ли простой пенсионер, то ли апостол новой веры», - написала Канделаки в своем Telegram-канале, приложив возможные референты киноленты.

Ранее появилась информация, что на Новый год ТНТ планирует показать комедию о Шурике, короле эстрады Филиппино-Киркорино и персонаже Чебубу. По сюжету герой нового фильма расскажет о своей истории любви путем отсылок к современным мемам и советскому кино. Ему помогут король эстрады Филиппино-Киркорино (переделанное имя певца Филиппа Киркорова под популярные в социальных сетях шутки в стиле Italian brainrot) и Чебубу (смесь привычного Чебурашки и персонажа популярной серии игрушек Labubu). Однако позже Канделаки заявила, что телеканал отказался от этой идеи.

Ранее народный артист России, член Союза кинематографистов РФ Николай Бурляев призвал современных режиссеров снимать новые картины, а не создавать ремейки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Тины Канделаки
ТЕГИ:Тина КанделакиТелеканалыМультфильм

Горячие новости

Все новости

партнеры