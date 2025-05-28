Канделаки предложила вместо «Чебубу» показать на Новый год «Сталкерквашино»
Гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки пошутила, что в Новый год на канале покажут «Сталкерквашино».
«Накануне Нового года обычная московская семья отправляется в запретную Зону, где когда-то была деревня Простоквашино. По слухам, там есть дом, где исполняются самые заветные мечты. А ведет их туда Почтальон Сталкер — проводник по Зоне — то ли простой пенсионер, то ли апостол новой веры», - написала Канделаки в своем Telegram-канале, приложив возможные референты киноленты.
Ранее появилась информация, что на Новый год ТНТ планирует показать комедию о Шурике, короле эстрады Филиппино-Киркорино и персонаже Чебубу. По сюжету герой нового фильма расскажет о своей истории любви путем отсылок к современным мемам и советскому кино. Ему помогут король эстрады Филиппино-Киркорино (переделанное имя певца Филиппа Киркорова под популярные в социальных сетях шутки в стиле Italian brainrot) и Чебубу (смесь привычного Чебурашки и персонажа популярной серии игрушек Labubu). Однако позже Канделаки заявила, что телеканал отказался от этой идеи.
Ранее народный артист России, член Союза кинематографистов РФ Николай Бурляев призвал современных режиссеров снимать новые картины, а не создавать ремейки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Канделаки предложила вместо «Чебубу» показать на Новый год «Сталкерквашино»
- Лавров и Рубио обсудили подготовку к новому раунду переговоров по Украине
- Власти Петербурга захотели запретить мигрантам работать курьерами и таксистами
- Соловьев заявил об угрозах украинских националистов семье Мединского
- Туроператор заявил о стабильном спросе россиян на отдых в Турции
- В Краснодарском крае по делу о мошенничестве задержан замглавы Минприроды
- Массовое отравление детей произошло на теплоходе «Михаил Булгаков»
- Трамп допустил участие во встрече с Путиным и Зеленским
- Лидер группы «Мираж» впервые рассказал о сыне и внуках
- Операторы дронов Росгвардии помогли выявить 14 нелегалов в Краснодаре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru