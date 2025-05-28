При банкротстве должник может лишиться имущества для погашения долгов

Основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев рассказал NEWS.ru, что при банкротстве физического лица должник рискует лишиться имущества.

Если долг нельзя реструктурировать, финансовый управляющий может выставить на продажу квартиры, автомобили, земельные участки и предметы роскоши, а вырученные средства направят на погашение долгов.

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По словам Мехтиева, при этом личное имущество, необходимое для быта, а также единственное жилье должника не подлежат реализации.

Однако все ценные активы, к которым сможет «дотянуться» управляющий, могут быть проданы на торгах для покрытия задолженности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:ИмуществоДолгиРоссияне

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