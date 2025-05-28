При банкротстве должник может лишиться имущества для погашения долгов
Основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев рассказал NEWS.ru, что при банкротстве физического лица должник рискует лишиться имущества.
Если долг нельзя реструктурировать, финансовый управляющий может выставить на продажу квартиры, автомобили, земельные участки и предметы роскоши, а вырученные средства направят на погашение долгов.
По словам Мехтиева, при этом личное имущество, необходимое для быта, а также единственное жилье должника не подлежат реализации.
Однако все ценные активы, к которым сможет «дотянуться» управляющий, могут быть проданы на торгах для покрытия задолженности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умеров заявил, что Украина передала РФ меморандум с предложениями по перемирию
- При банкротстве должник может лишиться имущества для погашения долгов
- Неизвестный напал на игумена Евмения во время презентации книги в Москве
- Канделаки предложила вместо «Чебубу» показать на Новый год «Сталкерквашино»
- Лавров и Рубио обсудили подготовку к новому раунду переговоров по Украине
- Власти Петербурга захотели запретить мигрантам работать курьерами и таксистами
- Соловьев заявил об угрозах украинских националистов семье Мединского
- Туроператор заявил о стабильном спросе россиян на отдых в Турции
- В Краснодарском крае по делу о мошенничестве задержан замглавы Минприроды
- Массовое отравление детей произошло на теплоходе «Михаил Булгаков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru