Сродни убийству: Российский бизнес умоляет власти не повышать налоги

«Россияне на сегодняшний день массово перестают открывать свое дело. Каждый начинающий предприниматель слышит обещания и, действительно, федеральный центр транслирует очень хорошие обещания. Но когда это доходит до регионов, они там не выполняются и игнорируются. И когда молодой предприниматель в это все вникает, то просто уходит с этого пути. То, что нарисовано яркими красками снаружи, внутри оказывается очень далеко от действительности. Сейчас все делается только для крупных игроков. Почему-то считается, что микробизнес не имеет права на существование, хотя именно его касаются эти нюансы, связанные с повышением налогов и с неналоговыми платежами», - указала Гришина.

Также предприниматель рассказала, как обстоят дела у ювелирной отрасли. По ее словам, 1 января может закрыться до 94% отраслевых предприятий из-за отмены упрощенной системы налогообложения (УСН).

«Если сейчас ничего не сделают для ювелирной отрасли, то, что ввели 9 марта, то 1 января закроется 94% предприятий. Я на данный момент работаю с этой темой и знаю статистику. А это не просто розничные магазинчики, это ремесло. То есть, если смотреть дальше, люди лишатся работы, а государство лишится ремесла. Чиновники почему-то считают, что малый бизнес – это сорная трава, что ее выкосишь и на ее месте появится другая. Только она не будет приносить пользы и с каждым годом будет все хуже и хуже. Но люди то не исчезнут, у нас просто будет очень большой серый и черный сектор. То, из чего мы вытаскивали малый бизнес последние 10 лет», - резюмировала Гришина.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин подстраивает налоговую политику под задачи текущего дня и говорить о ее незыблемости в ближайшие годы нельзя. Однако он пообещал, что все решения будут взвешенными. При этом в декабре 2021 года Силуанов говорил, что в 2022-2024 годах власти не планируют повышать ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС).

