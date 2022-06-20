Сродни убийству: Российский бизнес умоляет власти не повышать налоги
Уже сейчас необходимо снизить налоги и вообще убрать неналоговые платежи, заявила в эфире НСН предприниматель Янина Гришина.
Если власти повысят налоги для российского бизнеса, то это можно будет сравнить с убийством, россияне уже массово перестают открывать свое дело из-за невозможных условий, заявила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что возможное повышение налогов и неопределенность в вопросе уровня налоговых ставок на 2023–2025 годы являются факторами, ухудшающими условия для работы бизнеса в стране. Янина Гришина считает, что повышение налогов будет иметь самые негативные последствия.
«Любое повышение налогов в сегодняшней ситуации будет критичным. Если мы говорим о малом бизнесе, то налоги налогами, но сколько на бизнесе висит неналоговых платежей. Поэтому вкупе любое повышение с одной или с другой стороны будет иметь самые негативные последствия. Если мы говорим о еще большем повышении налогов при нынешней планируемой инфляции – это просто будет убийством. Властям необходимо убрать административные барьеры, снизить налоги и убрать неналоговые платежи, хотя бы частично. Про административные барьеры говорят, что их вроде как нет, но их становится день ото дня все больше и больше», - сказала Гришина.
По ее словам, на сегодняшний день в России напрочь отсутствуют нормальные условия для ведения малого бизнеса.
«Россияне на сегодняшний день массово перестают открывать свое дело. Каждый начинающий предприниматель слышит обещания и, действительно, федеральный центр транслирует очень хорошие обещания. Но когда это доходит до регионов, они там не выполняются и игнорируются. И когда молодой предприниматель в это все вникает, то просто уходит с этого пути. То, что нарисовано яркими красками снаружи, внутри оказывается очень далеко от действительности. Сейчас все делается только для крупных игроков. Почему-то считается, что микробизнес не имеет права на существование, хотя именно его касаются эти нюансы, связанные с повышением налогов и с неналоговыми платежами», - указала Гришина.
Также предприниматель рассказала, как обстоят дела у ювелирной отрасли. По ее словам, 1 января может закрыться до 94% отраслевых предприятий из-за отмены упрощенной системы налогообложения (УСН).
«Если сейчас ничего не сделают для ювелирной отрасли, то, что ввели 9 марта, то 1 января закроется 94% предприятий. Я на данный момент работаю с этой темой и знаю статистику. А это не просто розничные магазинчики, это ремесло. То есть, если смотреть дальше, люди лишатся работы, а государство лишится ремесла. Чиновники почему-то считают, что малый бизнес – это сорная трава, что ее выкосишь и на ее месте появится другая. Только она не будет приносить пользы и с каждым годом будет все хуже и хуже. Но люди то не исчезнут, у нас просто будет очень большой серый и черный сектор. То, из чего мы вытаскивали малый бизнес последние 10 лет», - резюмировала Гришина.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин подстраивает налоговую политику под задачи текущего дня и говорить о ее незыблемости в ближайшие годы нельзя. Однако он пообещал, что все решения будут взвешенными. При этом в декабре 2021 года Силуанов говорил, что в 2022-2024 годах власти не планируют повышать ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС).
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