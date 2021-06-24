Блогеры не поняли, как ходить в рестораны по QR-кодам

Дарья Зарыковская : «Земфира подала на Гришковца в суд за то, что он назвал ее песни наркоманскими. Иск составляет 1,5 миллиона рублей. 1,5 миллиона рублей - это где-то 30-35 секунд выступления Земфиры на корпоративе, то есть вообще не деньги для артиста такого уровня, да и хайп довольно сомнительный. После него ощущение, что Земфира начнет подавать в суд на всех комментаторов, которые что-то плохое написали о ней или ее альбоме, ну, или, например, на меня за комментарий этой новости», - добавила блогер.

