Блогеры не поняли, как ходить в рестораны по QR-кодам
Предпринимательница и блогер Дарья Зарыковская подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящего дня.
Детей в сопровождении взрослых будут пускать в кафе и рестораны без QR-кодов
В соответствии с новым указом мэра, детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в кафе и рестораны без QR-кодов. Кроме того, летние кафе и веранды можно будет посещать без QR-кода до 12 июля.
Дарья Зарыковская : «Такое ощущение, что, введя QR-коды для посещения кафе и ресторанов, Собянин просто забыл о том, что есть дети, но вакцинироваться им до сих пор не разрешено. Каким образом сопровождение взрослого гарантирует отсутствие у ребенка COVID, и то, что он не является его распространителем, абсолютно непонятно. Ничего, кроме радикального снижения посетителей кафе и ресторанов, эта мера, как по мне, не вызовет», - предположила она.
В России предложили ограничить использование электросамокатов виновниками ДТП
В России предложили ввести ограничения на использование электросамокатов лицам, которые ранее становились участниками ДТП. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.
Дарья Зарыковская : «Интересно, а почему люди, по вине которых происходят аварии, продолжают иметь возможность пользоваться электросамокатами? Как я понимаю, не регулируется вождение в пьяном и трезвом виде, не нужно иметь никаких прав, никакого обучения для езды на этом самокате. Это быстрая и тяжелая штука, люди калечатся сотнями. Не знаю, были ли случаи смертей, но это очевидно небезопасная вещь», - отметила предпринимательница.
Иск Земфиры на Гришковца поступил в суд
Центральный районный суд Калининграда зарегистрировал иск певицы Земфиры в отношении драматурга Евгения Гришковца о компенсации морального вреда.
Дарья Зарыковская : «Земфира подала на Гришковца в суд за то, что он назвал ее песни наркоманскими. Иск составляет 1,5 миллиона рублей. 1,5 миллиона рублей - это где-то 30-35 секунд выступления Земфиры на корпоративе, то есть вообще не деньги для артиста такого уровня, да и хайп довольно сомнительный. После него ощущение, что Земфира начнет подавать в суд на всех комментаторов, которые что-то плохое написали о ней или ее альбоме, ну, или, например, на меня за комментарий этой новости», - добавила блогер.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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