Поддельные QR-коды для посещения московских ресторанов начали продавать в даркнете
Мошенники выставили на продажу в даркнете поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе Москвы. Об этом сообщил директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин в беседе с РИА Новости.
«Специалисты компании BI.ZONE нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Объявления были опубликованы еще в мае», —рассказал эксперт.
Волошин пояснил, что изначально продавцы из даркнета размещали объявления о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса, отмечает Ura.ru. После введения в Москве новых COVID-ограничений мошенники принялись за продажу QR-кодов. Средняя цена поддельного пропуска составляет около 11 тысяч рублей, пишет Газета.ру.
Как отметил эксперт, в скором времени в даркнете может появиться приложение для генерации фальшивых QR-кодов. При этом, по словам Волошина, в будущем разработают и программы для выявления поддельных кодов, отмечает РИА ФАН.
Все заведения общепита в Москве с 28 июня перешли на так называемый COVID-free режим, напоминает РЕН ТВ. Посетители могут попасть в кафе и рестораны только предъявив QR-код, который получают только москвичи, прошедшие вакцинацию, перенесшие коронавирус или предоставившие отрицательный ПЦР-тест на инфекцию. Летние веранды остаются открытыми для посещения без QR-пропусков до 12 июля.
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