Сотрудники энергокомпании присоединятся к общенациональной забастовке во Франции

Уведомление об этом действует с 21:00 4 ноября до 21:00 5 ноября. Ранее крупнейшие профсоюзы Пятой республики объявили о всеобщей забастовке в четверг и призвали специалистов государственного и частного секторов выйти на демонстрации с требованиями повышения зарплат и сохранения рабочих мест.



В прошлом подобные акции приводили к снижению производства энергии на местных электростанциях. Протесты во Франции идут с середины прошлого месяца.



Ранее в Минюсте республики сообщали о переполненных из-за протестов изоляторах.

