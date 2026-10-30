Сотрудники энергокомпании присоединятся к общенациональной забастовке во Франции

Работники французской энергокомпании EDF, которая управляет большинством электростанций страны, включая АЭС, присоединятся к общенациональной забастовке 5 ноября. Об этом говорится на сайте оператора.

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Уведомление об этом действует с 21:00 4 ноября до 21:00 5 ноября. Ранее крупнейшие профсоюзы Пятой республики объявили о всеобщей забастовке в четверг и призвали специалистов государственного и частного секторов выйти на демонстрации с требованиями повышения зарплат и сохранения рабочих мест.

В прошлом подобные акции приводили к снижению производства энергии на местных электростанциях. Протесты во Франции идут с середины прошлого месяца.

Ранее в Минюсте республики сообщали о переполненных из-за протестов изоляторах.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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