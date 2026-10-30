Новый альбом группы Settlers сделан на стыке фолка и инди-рока, при этом песня «Солнышко» может повторить успех хита «По камушку», заявил в интервью НСН музыкальный критик Денис Ступников.

Руководители ведущих российских стримингов, подводя для НСН итоги лета 2026 года, отмечали успех песен «Светлое чувство» и «Летучий корабль» фолк-инди группы из Санкт-Петербурга Settlers, ранее прославившейся хитом «По камушку». В середине октября музыканты выпустили новый альбом под названием «Разучимся плакать». Ступников задался вопросом, связана ли музыкальная эволюция группы с конъюнктурностью?