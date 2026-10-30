Хайп на абьюзе? Чем удивил новый альбом группы Settlers
Группа Settlers меняет стилистику от альбома к альбому, но вписывается в модную тенденцию всплеска интереса к фолку, сказал в эфире НСН Денис Ступников.
Новый альбом группы Settlers сделан на стыке фолка и инди-рока, при этом песня «Солнышко» может повторить успех хита «По камушку», заявил в интервью НСН музыкальный критик Денис Ступников.
Руководители ведущих российских стримингов, подводя для НСН итоги лета 2026 года, отмечали успех песен «Светлое чувство» и «Летучий корабль» фолк-инди группы из Санкт-Петербурга Settlers, ранее прославившейся хитом «По камушку». В середине октября музыканты выпустили новый альбом под названием «Разучимся плакать». Ступников задался вопросом, связана ли музыкальная эволюция группы с конъюнктурностью?
«Эта группа вписывается в современную тенденцию обращения к фольклору в связи с известными событиями в России. Есть всплеск интереса к народной культуре, к русским народным песням, к фолк-року, и в попсу это вплетается, и в эстраду. Здесь мы видим некий синтез инди-рока и фольклора. Группа меняла свою стилистику от альбома к альбому: начинала с джаза, потом стал исполнять народные песни, а теперь выпустила авторский материал, совместив инди-рок с фольклором. Трудно сказать, есть ли в этом элемент конъюнктурности, но мы знаем, что выстрелила песня "По камушку", которая примерно в таком же ключе сделана. И вот теперь они попытались повторить нечто подобное», - считает критик.
При этом Ступников обратил внимание на песню «Солнышко», в которой можно усмотреть двойной смысл.
«Всё сделано качественно и хорошо, на уровне, но я не увидел яркой индивидуальности, нет строчек, о которых бы говорили: "Только эта певица их может исполнить, больше никто". При этом строчка "я стерплю все то, что вовсе не должна" из песни "Солнышко" достаточно интересна, но двусмысленна. Понятно, что речь идет о каких-то жизненных испытаниях, которые делают человека сильнее и крепче, если он не сломается, а достойно их выдержит, но ее можно воспринимать и в контексте абьюза и домашнего насилия, что сейчас в тренде. Непонятно, это сделано не специально или была цель поймать хайп и на этой теме? Мне кажется, что "Солнышко" - достаточно качающая, танцевальное песня, которая обращает на себя внимание. Если сравнивать ее с "По камушку", то она примерно в этой нише и конкурентоспособна. Особого феномена в этой группе я не вижу. Думаю, они будут держать нос по ветру, следовать тому, что в тренде, ловить волну и, исходя из этого, корректировать стилистику», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что рад попаданию в чарты группы Settlers и успехам других инди‑артистов.
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