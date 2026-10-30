Компания Полины Гагариной попала в «чёрный список» налоговой службы

Компания певицы Полины Гагариной «Гагараэвент» попала в «чёрный список» Федеральной налоговой службы (ФНС). Адвокат Александр Бенхин рассказал сайту aif.ru, что причиной этого, скорее всего, стал недосмотр её технического персонала.

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Сообщается, что в ходе проверки выяснилось, что компания, которая по документам располагается в офисе в районе Раменок, на деле находится в жилом доме. По словам Бенхина, это произошло «по недосмотру менеджмента» певицы.

Юрист указал, что регистрация компаний по адресу акционеров, которые владеют более чем 50% акций, либо гендиректоров организаций - «абсолютно нормальная практика».

«Либо почта возвращается, либо компания была зарегистрирована по адресу, например, бывшего гендиректора... и сейчас этот адрес неактуален. Просто это не обновили... Я думаю, что это недосмотр её технического персонала», — заключил Бенхин.

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Кочетков
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