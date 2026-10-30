Россиянам назвали варианты смены профессии в случае сокращения из-за ИИ

По его словам, бывший сотрудник кол-центра может рассмотреть, например, работу, связанную с сопровождением клиентов, со сложными обращениями и претензиями. Переводчикам подойдут локализациа и редактура машинного перевода, а бухгалтерам — финансовая аналитика или налоговое консультирование.

«Однако переход потребует дополнительных навыков и проектов: прежний опыт сам по себе не гарантирует трудоустройства», — предупредил Бахтин.

Эксперт добавил, что следует быть осторожнее с курсами, так как их реклама нередко оформлена как вакансии и на практике с работой там всегда неопределенно.

Ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов рассказал, что в 20 регионах России проходит поэтапное тестирование технологий ИИ в судебной системе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

