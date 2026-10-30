Россиянам назвали варианты смены профессии в случае сокращения из-за ИИ
В случае потери работы из-за искусственного интеллекта (ИИ), следует искать смежные позиции, где человеку пригодятся прежний опыт. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.
По его словам, бывший сотрудник кол-центра может рассмотреть, например, работу, связанную с сопровождением клиентов, со сложными обращениями и претензиями. Переводчикам подойдут локализациа и редактура машинного перевода, а бухгалтерам — финансовая аналитика или налоговое консультирование.
«Однако переход потребует дополнительных навыков и проектов: прежний опыт сам по себе не гарантирует трудоустройства», — предупредил Бахтин.
Эксперт добавил, что следует быть осторожнее с курсами, так как их реклама нередко оформлена как вакансии и на практике с работой там всегда неопределенно.
Ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов рассказал, что в 20 регионах России проходит поэтапное тестирование технологий ИИ в судебной системе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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