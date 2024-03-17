Бесполезный Qiwi: Банки борются за своих клиентов в судах
Банки в России отстаивают интересы своих клиентов в судах с Киви-банком, у которого отозвана лицензия.
Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы против Киви-банка, следует из картотеки инстанции.
Заявление подано в четверг, 14 марта. Истцом выступает управление ЦБ по Центральному федеральному округу, ответчиком - акционерное общество «Киви банк». Других подробностей в картотеке нет.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у «Киви банка» после неоднократных предупреждений о нарушении законодательства. Утверждается, что финансовая организация систематически допускала «нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Отзыв лицензии у Киви-банка затронул клиентов и других финансовых организаций. Так, стала недоступна оплата через приложение и банкоматы Металлинвестбанка сотовой связи и интернета, проходящие через сервис Qiwi. Клиенты банка «Точка» также столкнулись с ограничениями некоторых операций.
Райффайзенбанк также сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в приложении кредитной организации. В приложении указано, что банк делает все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее.
Проблемы с оплатой связи через приложение Райффайзенбанка связаны с отзывом лицензии у Киви-банка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.
Для частных лиц проблема с отзывом лицензии у Киви-банка связана с тем, что деньги с «Киви кошельков» и с части вкладов этого банка пользователи могут потерять и вывести средства будет невозможно, заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев.
«Гарантии распространяются только, если это банковский счет. На электронный кошелек, брокерский счет, инвестиционный счет — нет. Были даже случаи, когда люди успевали перебросить онлайн с инвестиционного счета на обычный банковский, и как только деньги оказывались на нем, гарантия начинала работать», - пояснил он.
Агентство по страхованию вкладов выплатило 3,26 млрд руб. вкладчикам Киви-банка после лишения организации лицензии, говорится в сообщении на сайте агентства.
На данный момент агентство выплатило 75% от суммы страховой ответственности. Возмещение получили 6,9 тыс. вкладчиков, включая физических и юридических лиц.
Выплаты вкладчикам начались 29 февраля.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в комментарии НСН напомнил о прошлогодних проблемах «Киви банка». По его мнению, банк не был популярным инструментом для расчетов. Допустив, что пострадает какое-то количество людей, знающие пользователи проявляли осторожность в отношении Кив-банка, цитирует эксперта Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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