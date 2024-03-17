Бесполезный Qiwi: Банки борются за своих клиентов в судах

Райффайзенбанк также сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в приложении кредитной организации. В приложении указано, что банк делает все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее.



Проблемы с оплатой связи через приложение Райффайзенбанка связаны с отзывом лицензии у Киви-банка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

Для частных лиц проблема с отзывом лицензии у Киви-банка связана с тем, что деньги с «Киви кошельков» и с части вкладов этого банка пользователи могут потерять и вывести средства будет невозможно, заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев.



«Гарантии распространяются только, если это банковский счет. На электронный кошелек, брокерский счет, инвестиционный счет — нет. Были даже случаи, когда люди успевали перебросить онлайн с инвестиционного счета на обычный банковский, и как только деньги оказывались на нем, гарантия начинала работать», - пояснил он.



Агентство по страхованию вкладов выплатило 3,26 млрд руб. вкладчикам Киви-банка после лишения организации лицензии, говорится в сообщении на сайте агентства.