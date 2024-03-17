Бесполезный Qiwi: Банки борются за своих клиентов в судах

Банки в России отстаивают интересы своих клиентов в судах с Киви-банком, у которого отозвана лицензия.

Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы против Киви-банка, следует из картотеки инстанции.

Вкладчикам Qiwi Банка выплатили 880,3 млн рублей за два дня

Заявление подано в четверг, 14 марта. Истцом выступает управление ЦБ по Центральному федеральному округу, ответчиком - акционерное общество «Киви банк». Других подробностей в картотеке нет.

Банк России 21 февраля отозвал лицензию у «Киви банка» после неоднократных предупреждений о нарушении законодательства. Утверждается, что финансовая организация систематически допускала «нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Отзыв лицензии у Киви-банка затронул клиентов и других финансовых организаций. Так, стала недоступна оплата через приложение и банкоматы Металлинвестбанка сотовой связи и интернета, проходящие через сервис Qiwi. Клиенты банка «Точка» также столкнулись с ограничениями некоторых операций.

У Qiwi-банка достаточно активов для выплат всем кредиторам

Райффайзенбанк также сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в приложении кредитной организации. В приложении указано, что банк делает все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее.

Проблемы с оплатой связи через приложение Райффайзенбанка связаны с отзывом лицензии у Киви-банка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

Для частных лиц проблема с отзывом лицензии у Киви-банка связана с тем, что деньги с «Киви кошельков» и с части вкладов этого банка пользователи могут потерять и вывести средства будет невозможно, заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев.

«Гарантии распространяются только, если это банковский счет. На электронный кошелек, брокерский счет, инвестиционный счет — нет. Были даже случаи, когда люди успевали перебросить онлайн с инвестиционного счета на обычный банковский, и как только деньги оказывались на нем, гарантия начинала работать», - пояснил он.

Агентство по страхованию вкладов выплатило 3,26 млрд руб. вкладчикам Киви-банка после лишения организации лицензии, говорится в сообщении на сайте агентства.

Владельцы Qiwi-кошельков могут обратиться в АСВ с заявлением на выплаты

На данный момент агентство выплатило 75% от суммы страховой ответственности. Возмещение получили 6,9 тыс. вкладчиков, включая физических и юридических лиц.

Выплаты вкладчикам начались 29 февраля.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в комментарии НСН напомнил о прошлогодних проблемах «Киви банка». По его мнению, банк не был популярным инструментом для расчетов. Допустив, что пострадает какое-то количество людей, знающие пользователи проявляли осторожность в отношении Кив-банка, цитирует эксперта Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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