Вкладчикам Qiwi Банка выплатили 880,3 млн рублей за два дня

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило, что за два дня страховое возмещение получили 1 458 вкладчиков Qiwi Банка.

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В пресс-службе АСВ уточнили, что общая сумма выплат за 29 февраля и 1 марта составила 880,3 млн рублей.

«Это 20% объёма страховой ответственности государственной корпорации АСВ по данному банку», - добавили в агентстве.

Ранее Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка, в том числе из-за неоднократных нарушений закона в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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