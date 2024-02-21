Владельцы Qiwi-кошельков могут обратиться в АСВ с заявлением на выплаты
Владельцы электронных Qiwi-кошельков имеют право обратиться с заявлением в «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), сообщает ТАСС.
В госкорпорации указали, что необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие денежных средств «Киви банка». На рассмотрение заявления отводится 30 рабочих дней, после чего заявителю сообщат о принятом решении.
«Выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур», - пояснили в АСВ.
Ранее главный аналитик Neomarkets Олег Калманович заявил, что размещённые на электронных кошельках средства согласно закону «О страховании вкладов в банках РФ» не подлежат страхованию, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru