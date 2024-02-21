Финансовый аналитик предупредил о потере средств пользователей Qiwi

Пользователи Qiwi кошеьлков могут потерять свои деньги, ровно как и с части вкладов банка. Об этом заявил в разговоре с URA.RU член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев.

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«Кошельки по логике заблокированы. Что будет с этими деньгами, я не знаю. Гарантии распространяются только, если это банковский счет. На электронный кошелек, брокерский счет, инвестиционный счет - нет», - сказал Разуваев.

Он напомнил о случаях, когда люди успевали перебросить онлайн с инвестиционного счета на обычный банковский, и в этом случае гарантия на сохраненные средства действовала.

После отзыва лицензии у «Киви-банка» перестала работать платежная система Contact, с помощью которой можно отправить деньги за границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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