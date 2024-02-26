У Qiwi-банка достаточно активов для выплат всем кредиторам

Также агентство выявило в Qiwi-банке порядка 9,3 миллиона электронных кошельков. Около 1,3 миллиона электронных кошельков анонимные, на них находится около 277 миллионов рублей. Отмечается, что всего анонимных кошельков - 1,3 миллиона штук, средний размер остатка на одном — 212 рублей.

В агентстве также добавили, что, по предварительным данным, Qiwi-банк имеет достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков.

Банк России 21 февраля отозвал лицензию у «Киви банка» после неоднократных предупреждений о нарушении законодательства. Утверждается, что финансовая организация систематически допускала «нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», отмечает RT.

