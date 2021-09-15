Аптеки раскритиковали правительство за мораторий на проверки малого бизнеса

Российские аптеки нуждаются в поддержке государства в непростой период пандемии, но получают лишь дополнительные проверки и контроль, заявила НСН глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Ранее стало известно, что правительство РФ продлит на следующий год мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на выступлении на пленарном заседании Московского финансового форума. По его словам, мера затронет около 100 тысяч субъектов малого предпринимательства.

Преснякова пожаловалась НСН, что проверка аптечных сетей ведется довольно активно и не учитывает особенностей отрасли.