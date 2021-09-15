Аптеки раскритиковали правительство за мораторий на проверки малого бизнеса
Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова пожаловалась НСН, что мораторий на плановые проверки не распространяется на сети аптек.
Российские аптеки нуждаются в поддержке государства в непростой период пандемии, но получают лишь дополнительные проверки и контроль, заявила НСН глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
Ранее стало известно, что правительство РФ продлит на следующий год мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на выступлении на пленарном заседании Московского финансового форума. По его словам, мера затронет около 100 тысяч субъектов малого предпринимательства.
Преснякова пожаловалась НСН, что проверка аптечных сетей ведется довольно активно и не учитывает особенностей отрасли.
«Аптеки не относятся к медицинским учреждениям и объектам здравоохранения. Депутаты стремятся прировнять деятельность аптек к другим видам ритейла, установив понятие аптечной сети, аналогичное продуктовому ритейлу, не учитывает особенностей их деятельности. Для аптек нет ни налоговых льгот, ни иных преференций. Со всех сторон проверяют и контролируют, а малым и средним аптечным организациям нужна помощь и поддержка государства», - заявила она.
Ранее член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев в пресс-центре НСН заявил, что необходимо легализовать дистанционную торговлю лекарствами по рецептам и внести ряд изменений в законодательство.
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