Мишустин сообщил о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса
Правительство РФ продлит на следующий год мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании Московского финансового форума.
Слова главы кабмина приводит ТАСС. Мишустин напомнил, что власти помогали предпринимателям в борьбе с негативными последствиями пандемии коронавируса, снижали административную нагрузку через ограничение числа проверок, поддерживали различные отрасли и принимали меры для формирования благоприятной конъюнктуры на рынках.
По словам премьера, сейчас правительство готовит постановление о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса, который затронет около 100 тысяч субъектов малого предпринимательства.
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