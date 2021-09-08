Мишустин сообщил о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса

Правительство РФ продлит на следующий год мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании Московского финансового форума.

Слова главы кабмина приводит ТАСС. Мишустин напомнил, что власти помогали предпринимателям в борьбе с негативными последствиями пандемии коронавируса, снижали административную нагрузку через ограничение числа проверок, поддерживали различные отрасли и принимали меры для формирования благоприятной конъюнктуры на рынках.

По словам премьера, сейчас правительство готовит постановление о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса, который затронет около 100 тысяч субъектов малого предпринимательства.

