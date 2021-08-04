Шуляк: Спрос на лекарства в 2021 году упал на 10%
Фарманалитик объяснил, почему фармацевтический рынок находится в «полусонном» состоянии.
Только в начале лета рынок лекарственных препаратов начал приобретать привычные допандемийные очертания, заявил фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН.
«Если говорить о рынке 2021 года, мы видим падение потребления, за полгода порядка 10%. Говорить о том, что есть какие-то группы лекарств, которые пользуются популярностью, не приходится. В начале лета фармацевтический рынок стал приобретать те очертания, которые он имел до пандемии. Стали снова популярными препараты для ЖКТ, например, сезонный подъем продаж. Серьезных изменений в структуре рынка не происходит, рынок находится в полусонном состоянии, потому что в 2020 году было закуплено много препаратов про запас», - рассказал Шуляк.
Ранее член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев в пресс-центре НСН заявил, что необходимо легализовать дистанционную торговлю лекарствами по рецептам и внести ряд изменений в законодательство.
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