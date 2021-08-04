Шуляк: Спрос на лекарства в 2021 году упал на 10%

Только в начале лета рынок лекарственных препаратов начал приобретать привычные допандемийные очертания, заявил фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН.

«Если говорить о рынке 2021 года, мы видим падение потребления, за полгода порядка 10%. Говорить о том, что есть какие-то группы лекарств, которые пользуются популярностью, не приходится. В начале лета фармацевтический рынок стал приобретать те очертания, которые он имел до пандемии. Стали снова популярными препараты для ЖКТ, например, сезонный подъем продаж. Серьезных изменений в структуре рынка не происходит, рынок находится в полусонном состоянии, потому что в 2020 году было закуплено много препаратов про запас», - рассказал Шуляк.