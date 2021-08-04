Эксперт ОНФ: Нужно легализовать дистанционную торговлю лекарствами по рецептам

Необходимо вносить изменения в законодательство и запускать пилотные проекты в регионах, заявил член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев в пресс-центре НСН.

«Нужно двигаться, мы обсуждаем дистанционную торговлю рецептурными лекарственными препаратами, а ведь она еще не легализована. Мы считаем, что нужно изменить законодательство, нужно легализовать дистанционную рецептурную торговлю. Конечно, мы не говорим о наркотических, сильнодействующих препаратах, они не подпадают под эту систему. Нужно запускать пилоты в регионы, разговоров очень много. Люди должны знать, что ситуация заморожена», - отметил Жулев.