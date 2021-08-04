Эксперт ОНФ: Нужно легализовать дистанционную торговлю лекарствами по рецептам
Для дистанционной торговли рецептурными препаратами необходимо вносить изменения в законодательство, уверен член центральной ревизионной комиссии ОНФ Юрий Жулев.
Необходимо вносить изменения в законодательство и запускать пилотные проекты в регионах, заявил член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев в пресс-центре НСН.
«Нужно двигаться, мы обсуждаем дистанционную торговлю рецептурными лекарственными препаратами, а ведь она еще не легализована. Мы считаем, что нужно изменить законодательство, нужно легализовать дистанционную рецептурную торговлю. Конечно, мы не говорим о наркотических, сильнодействующих препаратах, они не подпадают под эту систему. Нужно запускать пилоты в регионы, разговоров очень много. Люди должны знать, что ситуация заморожена», - отметил Жулев.
Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признался, что в отрасли опасаются всплеска продаж подделок на рынке лекарственных препаратов из-за дистанционной торговли, но надеются этого избежать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Израиль ответил артобстрелом на ракетный удар с территории Ливана
- Россиянам предоставят скидку при покупке электромобиля
- Ректора самарского вуза заподозрили в крупном мошенничестве
- Во Франции пассажир поезда избил контролера после просьбы надеть маску
- 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
- В Москве началось прощание с Ясеном Засурским
- ФСИН потребовала заключения под стражу главы «Альянса врачей» Васильевой
- Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
- Семьи погибших в ДТП в Турции получат от самарских властей по 1 млн рублей
- Памфилова назвала число привитых от COVID-19 членов избиркомов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru