Эксперт ОНФ: Нужно легализовать дистанционную торговлю лекарствами по рецептам

Для дистанционной торговли рецептурными препаратами необходимо вносить изменения в законодательство, уверен член центральной ревизионной комиссии ОНФ Юрий Жулев.

Необходимо вносить изменения в законодательство и запускать пилотные проекты в регионах, заявил член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев в пресс-центре НСН.

«Нужно двигаться, мы обсуждаем дистанционную торговлю рецептурными лекарственными препаратами, а ведь она еще не легализована. Мы считаем, что нужно изменить законодательство, нужно легализовать дистанционную рецептурную торговлю. Конечно, мы не говорим о наркотических, сильнодействующих препаратах, они не подпадают под эту систему. Нужно запускать пилоты в регионы, разговоров очень много. Люди должны знать, что ситуация заморожена», - отметил Жулев.

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Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признался, что в отрасли опасаются всплеска продаж подделок на рынке лекарственных препаратов из-за дистанционной торговли, но надеются этого избежать.

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