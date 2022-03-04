«Он заплатит»: Аналитик объяснил последствия «дефолта» для «Яндекса»
Аналитик Владимир Левченко считает, что «дефолт» «Яндекса» никак не повлияет на компанию.
«Яндекс» не выполняет обязательства по еврооблигациям не потому, что не хочет этого, а потому что физически не может из-за действий регулятора. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко.
Ранее стало известно, что американская биржа Nasdaq, которая специализируется на акциях высокотехнологичных компаний, приостановила торги ценными бумагами ряда связанных с Россией организаций. Так, ограничения затронули акции компаний Ozon, МТС, ЦИАН и «Яндекс». В связи с этим последняя заявила о возможном дефолте. По словам Левченко, речь идет о невозможности исполнения обязательств по еврооблигациям.
«Здесь происходит технический дефолт. В этом нет ничего удивительного. Компания не платит не потому, что не хочет или не может заплатить, а просто потому, что это физически невозможно из-за действий регулятора. Ничего страшного для компании в этом сейчас нет. Когда регулятор изменит правила, я думаю, «Яндекс» заплатит. На деятельности компании это никак не отразится», - отметил он.
Аналитик считает, что проблема «Яндекса» скоро будет решена.
«Сейчас и компании, и регулятору нужно искать возможность выполнять обязательства перед резидентами России. Я думаю, в течение не очень долгого времени этот вопрос должен быть решен, и российским резидентам должны все оплатить. А нерезидентам платить незачем. Это понятно после тех действий, которые они приняли», - заключил Левченко.
Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на фоне ситуации на Украине Россию не ожидает кризис, как в 1998 году.
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