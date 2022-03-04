«Он заплатит»: Аналитик объяснил последствия «дефолта» для «Яндекса»

Ранее стало известно, что американская биржа Nasdaq, которая специализируется на акциях высокотехнологичных компаний, приостановила торги ценными бумагами ряда связанных с Россией организаций. Так, ограничения затронули акции компаний Ozon, МТС, ЦИАН и «Яндекс». В связи с этим последняя заявила о возможном дефолте. По словам Левченко, речь идет о невозможности исполнения обязательств по еврооблигациям.

«Здесь происходит технический дефолт. В этом нет ничего удивительного. Компания не платит не потому, что не хочет или не может заплатить, а просто потому, что это физически невозможно из-за действий регулятора. Ничего страшного для компании в этом сейчас нет. Когда регулятор изменит правила, я думаю, «Яндекс» заплатит. На деятельности компании это никак не отразится», - отметил он.