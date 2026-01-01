Виктория Боня чуть не утонула во время серфинга на Коста-Рике

Отмечается, что инцидент произошел перед Новым годом. Звезда объяснила, что из-за сильных волн ее стало стремительно уносить, а потом закрутило, после чего она поняла, что не сможет выбраться самостоятельно, и начала звать на помощь. Девушку спас молодой серфингист, которого она показала в своем видеообращении.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что суд Йошкар-Олы обязал выплатить около 49 млн рублей девятерых дропперов, которых мошенники использовали в рамках аферы с деньгами певицы Ларисы Долиной.