Виктория Боня чуть не утонула во время серфинга на Коста-Рике
Российская телеведущая, блогер Виктория Боня чуть не утонула в океане на Коста-Рике во время занятий серфингом. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в одной из соцсетей.
Отмечается, что инцидент произошел перед Новым годом. Звезда объяснила, что из-за сильных волн ее стало стремительно уносить, а потом закрутило, после чего она поняла, что не сможет выбраться самостоятельно, и начала звать на помощь. Девушку спас молодой серфингист, которого она показала в своем видеообращении.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что суд Йошкар-Олы обязал выплатить около 49 млн рублей девятерых дропперов, которых мошенники использовали в рамках аферы с деньгами певицы Ларисы Долиной.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Число погибших при взрыве в Швейцарии достигло 40
- Не только «Август»: Никита Высоцкий о главных событиях 2025 года
- Виктория Боня чуть не утонула во время серфинга на Коста-Рике
- Хинштейн: После атаки ВСУ в Фонове были повреждены дома
- Альбом, клипы и концерты: Лидер RADIO TAPOK о «рекордном» 2025 годе
- В Швейцарии при взрыве на горнолыжном курорте погибли 10 человек
- Писатель Вадим Панов пожелал россиянам не лениться в Новом году
- Минобороны: За ночь ПВО сбили почти 170 дронов ВСУ
- «Выжить достойно»: Александр Мясников поделился планами на 2026 год
- Сальдо: В поселке Хорлы при атаке дронов ВСУ погибли 24 человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru