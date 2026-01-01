Виктория Боня чуть не утонула во время серфинга на Коста-Рике

Российская телеведущая, блогер Виктория Боня чуть не утонула в океане на Коста-Рике во время занятий серфингом. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в одной из соцсетей.

Отмечается, что инцидент произошел перед Новым годом. Звезда объяснила, что из-за сильных волн ее стало стремительно уносить, а потом закрутило, после чего она поняла, что не сможет выбраться самостоятельно, и начала звать на помощь. Девушку спас молодой серфингист, которого она показала в своем видеообращении.

