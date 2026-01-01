МРОТ в РФ увеличился до 27 тысяч рублей
В России с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличили до 27 тысяч 93 рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в конце ноября прошлого года.
С 1 января 2025-го МРОТ составлял 22 тысячи 440 рублей. Отмечается, что его рост будет способствовать обеспечению повышения заработной платы для примерно 4,6 млн работающих граждан в РФ.
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что в 2026 году МРОТ практически на треть превысит установленный в стране прожиточный минимум.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью НСН объяснила, что, если у гражданина не хватает немного пенсионных баллов, ему проще «доработать».
