МРОТ в РФ увеличился до 27 тысяч рублей

В России с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличили до 27 тысяч 93 рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в конце ноября прошлого года.

Рост НДС, повышение пенсий и МРОТ: Как изменится жизнь россиян в 2026 году

С 1 января 2025-го МРОТ составлял 22 тысячи 440 рублей. Отмечается, что его рост будет способствовать обеспечению повышения заработной платы для примерно 4,6 млн работающих граждан в РФ.

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что в 2026 году МРОТ практически на треть превысит установленный в стране прожиточный минимум.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью НСН объяснила, что, если у гражданина не хватает немного пенсионных баллов, ему проще «доработать».

