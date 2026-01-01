СМИ: Число погибших при взрыве в Швейцарии достигло 40

В Швейцарии в результате взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана погибли около 40 человек, еще не менее 100 граждан получили ранения. Об этом сообщает газета «Le Nouvelliste».

Изначально говорилось о десяти жертвах и десяти пострадавших. Отмечается, что в посольстве России в Швейцарии нет данных о россиянах среди раненых и погибших.

Сообщалось, что в подвальном помещении бара прогремел взрыв, после чего пламя стало распространяться по зданию. Известно, что территорию вокруг «Le Constellation» полностью оцепили, над населенным пунктом ввели бесполетную зону. Издание «Badener Tagblatt» писало, что больницы западной Швейцарии перегружены.