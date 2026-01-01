СМИ: Число погибших при взрыве в Швейцарии достигло 40
В Швейцарии в результате взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана погибли около 40 человек, еще не менее 100 граждан получили ранения. Об этом сообщает газета «Le Nouvelliste».
Изначально говорилось о десяти жертвах и десяти пострадавших. Отмечается, что в посольстве России в Швейцарии нет данных о россиянах среди раненых и погибших.
Сообщалось, что в подвальном помещении бара прогремел взрыв, после чего пламя стало распространяться по зданию. Известно, что территорию вокруг «Le Constellation» полностью оцепили, над населенным пунктом ввели бесполетную зону. Издание «Badener Tagblatt» писало, что больницы западной Швейцарии перегружены.
Генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу уже исключила версию теракта. В качестве приоритетной причины произошедшего рассматривается поджог. Согласно информации нескольких источников «Rhône FM», происшествие также могло случиться из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Кроме того, радио передавало, что инцидент мог быть вызван одним или несколькими взрывами.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при ночной атаке ВСУ 1 января в поселке Хорлы погибли 24 человека, еще более 50 пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
