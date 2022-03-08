Adidas приостановит работу в России
Компания Adidas приостанавливает работу магазинов в России, а также онлайн-торговлю в стране, сообщает телеканал «360».
Причиной называется ситуация вокруг Украины. Сроки возобновления деятельности Adidas в стране пока не определены.
Отмечается, что сотрудникам компании в России сохранят заработную плату.
Ранее шведский ретейлер H&M приостановил продажи в РФ.
Кроме того, компании Apple и Nike закрыли продажи своих товаров на официальных сайтах онлайн-магазинов в России.
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