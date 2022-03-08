Adidas приостановит работу в России

Компания Adidas приостанавливает работу магазинов в России, а также онлайн-торговлю в стране, сообщает телеканал «360».

Sephora приостановит деятельность в России

Причиной называется ситуация вокруг Украины. Сроки возобновления деятельности Adidas в стране пока не определены.

Отмечается, что сотрудникам компании в России сохранят заработную плату.

Ранее шведский ретейлер H&M приостановил продажи в РФ.

Кроме того, компании Apple и Nike закрыли продажи своих товаров на официальных сайтах онлайн-магазинов в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Украинакомпания
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