Apple и Nike закрыли продажи на официальных сайтах в России

Компании Apple и Nike закрыли продажи своих товаров на официальных сайтах онлайн-магазинов в России.



«Оформление временно закрыто», - говорится на сайте Nike. Отмечается, что покупки закрыты в связи с тем, что компания не может гарантировать доставку на территорию РФ.

При попытке покупки на сайте Apple указывается, что доставка в настоящее время невозможна. Ограничение распространяется на все товары.







