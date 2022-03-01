Apple и Nike закрыли продажи на официальных сайтах в России

Компании Apple и Nike закрыли продажи своих товаров на официальных сайтах онлайн-магазинов в России.

«Оформление временно закрыто», - говорится на сайте Nike. Отмечается, что покупки закрыты в связи с тем, что компания не может гарантировать доставку на территорию РФ.

При попытке покупки на сайте Apple указывается, что доставка в настоящее время невозможна. Ограничение распространяется на все товары.




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Фото: pixabay.com/ 3005398
ТЕГИ:Apple
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