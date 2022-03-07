Sephora приостановит деятельность в России
7 марта 202211:04
Косметический ретейлер Sephora приостановит деятельность в России, закрыв онлайн- и офлайн-продажи. Об этом говорится в сообщении компании в Instagram.
«Учитывая нашу растущую озабоченность текущими условиями и сложностью работы, мы приостановим нашу деятельность в России до дальнейшего уведомления», — отмечается в заявлении.
Sephora закроет магазины в течение 24 часов. Компания отмечает, что продолжит поддерживать сотрудников «в эти трудные времена».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru