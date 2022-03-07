Sephora приостановит деятельность в России

Косметический ретейлер Sephora приостановит деятельность в России, закрыв онлайн- и офлайн-продажи. Об этом говорится в сообщении компании в Instagram.

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«Учитывая нашу растущую озабоченность текущими условиями и сложностью работы, мы приостановим нашу деятельность в России до дальнейшего уведомления», — отмечается в заявлении.

Sephora закроет магазины в течение 24 часов. Компания отмечает, что продолжит поддерживать сотрудников «в эти трудные времена».

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ФОТО: Pixabay.com
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