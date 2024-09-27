«Злостное хулиганство»: Хакеры перехватили аварийную частоту российских самолетов

Накануне днем пилоты как минимум трех самолетов российских авиакомпаний при полете над южными регионами страны получили очень тревожное сообщение, передает Telegram-канал «Авиаторщина». Неизвестные на аварийной частоте объявили предупреждение на английском языке: «Вы приближаетесь к запретной территории, покиньте воздушное пространство или будете уничтожены». Во всех случаях воздушные суда совершили благополучную посадку на аэродроме назначения. Сытник объяснил, что такое аварийная частота и для чего она используется.

«Международная организация гражданской авиации (ИКАО) предложила, чтобы все борты были оборудованы этой частотой 121,5, она в мегагерцах. Принято, что особенно первые пять минут каждого часа все обязаны прослушать эту частоту. Если какое-то воздушное или морское судно терпит бедствие или что-то случилось просто, то, как правило, об инциденте сообщают по этой частоте. Это международная общепринятая частота. Даже космонавты, которые садятся на Землю, и то на этой частоте отрабатывают, чтобы кто-то услышал. Обычно в полете частота 121,5 всегда включена, потому что по ней может поступить важное сообщение. Мы часто говорим про хакеров, часто говорим о том, что автоматическими режимами управления самолетом могут воспользоваться недоброжелатели. Они могут любой самолет увести куда угодно. Прежде чем получить такую команду, экипаж всегда должен с диспетчером иметь связь. Если связь не была нарушена, то ничего страшного. В такой ситуации понятно, что это какой-то фейк. Если бы что-то произошло, то диспетчеры бы лично экипажу сообщили бы о проблемах. После таких случаев многие перестанут доверять этой частоте, если что-то и вправду произойдет, о чем сообщат по 121,5, то доверия уже не будет», - сказал собеседник НСН.