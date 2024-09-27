«Злостное хулиганство»: Хакеры перехватили аварийную частоту российских самолетов
Перехват аварийной частоты не является терроризмом, но это злостное хулигаство, сказал НСН Юрий Сытник.
По аварийной частоте 121,5 пилоты сообщают о каких-либо проблемах, хакеры могут перехватить сигнал этой частоты, рассказал НСН заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его словам, злоумышленников невозможно найти.
Накануне днем пилоты как минимум трех самолетов российских авиакомпаний при полете над южными регионами страны получили очень тревожное сообщение, передает Telegram-канал «Авиаторщина». Неизвестные на аварийной частоте объявили предупреждение на английском языке: «Вы приближаетесь к запретной территории, покиньте воздушное пространство или будете уничтожены». Во всех случаях воздушные суда совершили благополучную посадку на аэродроме назначения. Сытник объяснил, что такое аварийная частота и для чего она используется.
«Международная организация гражданской авиации (ИКАО) предложила, чтобы все борты были оборудованы этой частотой 121,5, она в мегагерцах. Принято, что особенно первые пять минут каждого часа все обязаны прослушать эту частоту. Если какое-то воздушное или морское судно терпит бедствие или что-то случилось просто, то, как правило, об инциденте сообщают по этой частоте. Это международная общепринятая частота. Даже космонавты, которые садятся на Землю, и то на этой частоте отрабатывают, чтобы кто-то услышал. Обычно в полете частота 121,5 всегда включена, потому что по ней может поступить важное сообщение. Мы часто говорим про хакеров, часто говорим о том, что автоматическими режимами управления самолетом могут воспользоваться недоброжелатели. Они могут любой самолет увести куда угодно. Прежде чем получить такую команду, экипаж всегда должен с диспетчером иметь связь. Если связь не была нарушена, то ничего страшного. В такой ситуации понятно, что это какой-то фейк. Если бы что-то произошло, то диспетчеры бы лично экипажу сообщили бы о проблемах. После таких случаев многие перестанут доверять этой частоте, если что-то и вправду произойдет, о чем сообщат по 121,5, то доверия уже не будет», - сказал собеседник НСН.
По его словам, хулиганов, которые посылали угрозы авиалайнерам, найти не удастся.
«С современными системами связи нереально вычислить тех, кто так нахулиганил, потому что где-то могли в автомате поставить какое-то небольшое передающее устройство, которое вышло в эфир. На него выйти еще сложнее, потому что оно могло работать в автоматическом режиме, то есть они включили его через телефон, через спутник сигнал прошел и все. Этот телефон отработал, сим-карту выбросили и все. Это не терроризм, это, скорее, злостное хулиганство», - отметил пилот.
Ранее экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН заявил, что России сегодня нужны миллионы комплектующих для ремонта иностранных самолетов и выпуска своих, на данный момент закупка осуществляется по параллельным схемам, а производство не налаживается.
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