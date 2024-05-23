«Ни одного двигателя!»: Российской авиаотрасли не хватает миллионов комплектующих

России сегодня нужны миллионы комплектующих для ремонта иностранных самолетов и выпуска своих, на данный момент закупка осуществляется по параллельным схемам, а производство не налаживается, заявил экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН.

«России нужны сегодня миллионы комплектующих для ремонта иностранных самолетов, но этого пока нет. Мы сейчас остались с «Боингами» и «Аэробусами», часть из них арестовали, часть мы перевели в свою юрисдикцию. При этом в техобслуживании нам отказано, авиакомпании ищут запчасти по параллельным путям. В производстве пока все сложно. Со временем все наладится, но для этого потребуются кадры, которые быстро не подготовишь», - рассказал он.

Сложнее всего в этом смысле ситуация обстоит с двигателями, на данный момент Россия не смогла запустить ни один двигатель в массовое производство, пояснил Смирнов.

«Для тысячи самолетов нужно две тысячи двигателей, а двигатель – это изделие сложнее, чем самолет. У нас сегодня в массовом порядке не выпускается ни один двигатель, а других комплектующих еще миллионы. Ситуация очень сложная. Сдвигаются уже сроки программы по производству наших самолетов. В этой области необходима жесткая персональная ответственность, а ее просто не существует», - объяснил он.

При этом Смирнов подчеркнул, что сложившаяся в отрасли ситуация может помочь экономике в целом, так как будут задействованы все смежные области.

«Надо еще учитывать, что создание одного рабочего места в авиастроении влечет за собой создание 16 рабочих мест в других сферах. Так и надо поднимать экономику. Этот эффект очень нужен нам сегодня в нынешних реалиях. Самолету нужны и пластмассовые изделия, и кресла, и другие обычные вещи, которые займут производства. Это подъем экономики», - заключил собеседник НСН.

Российской авиаотрасли для нормального функционирования необходимо около тысячи самолетов, сегодня в стране летают всего 500, заявил ранее заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник «Радиоточке НСН».

