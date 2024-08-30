МАК: Датчики угла атаки стали причиной крушения SSJ-100 под Коломной
Датчики угла атаки, по промежуточным данным, стали причиной крушения Superjet 100 под Коломной, говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Из отчета комитета также следует, что на потерпевшем крушение «Суперджете» ранее в полете фиксировалось скачкообразное изменение значений угла атаки. Перед крушением пилоты распознали неправильную работу датчиков угла атаки самолета
Также в полете произошло превышение допустимой скорости, о чем последовал звуковой сигнал.
После катастрофы процедура установки датчика угла атаки будет усовершенствована и выпущена новая инструкция, добавили в МАК.
Ранее источник НСН сообщил, что после крушения Sukhoi Superjet 100 инженерам авиакомпаний запретили менять датчики угла атаки в лайнерах этого типа без согласования с производителем. В свою очередь заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что этот датчик мог стать одной из причин катастрофы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru