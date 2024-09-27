СМИ: Сразу три российских самолета получили угрозы на английском языке

Три российских пассажирских самолета получили угрозы об уничтожении на английском языке, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, все три борта в момент получения угрозы находились над южными регионами России. При этом пилоты получили предупреждения по аварийной частоте.

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В сообщении говорилось, что лайнер «приближается к запретной территории», в связи с чем от борта требовали покинуть воздушное пространство, иначе самолет будет «уничтожен».

Угрозы получили самолеты, принадлежавшие трем разным авиакомпаниям: «Победа» (рейс Санкт-Петербург - Владикавказ), «Азимут» (Уфа - Минеральные Воды) и «Аэрофлот» (Москва - Анталья).

Telegram-канал «Авиаторщина» уточнил, что сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить, откуда шел подозрительный сигнал.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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