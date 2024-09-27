«Пассажиры проклянут»: В отрасли не поддержали идею платного Wi-Fi в самолетах

Как добавил собеседник НСН, дополнительные затраты, которые лягут на плечи пассажиров, могут сделать итоговую стоимость авиабилетов неподъемной для россиян.

«Возможно, риски безопасности оценили, но у нас ради какой-то дополнительной копейки пойдут на сумасшедшее дело, на что угодно. Допустим, сегодня билет от Москвы до Санкт-Петербурга стоит две с половиной – три тысячи рублей. Помимо его стоимости с вас дополнительно берут сборы за авиационное топливо, за безопасность, сбор аэропорта. Инициатива инициативой, но важно иметь разум, нельзя брать деньги бесконечно. В конце концов билеты будут неподъемные. Люди сейчас летают, скрепя сердце, проклинают всех и вся. Пассажиры, которые вылетают рано утром или поздно вечером, садятся в самолет и засыпают. А с них уже, понимаешь ли, взяли какой-то процент за интернета. Я, например, как пассажир отрицательно к этому отношусь», - подытожил он.

Ранее руководителя разработки «Бюро 1440» Ксения Лазаренко заверила, что спутниковый интернет в самолетах, поездах и судах будет доступен россиянам с 2027 года. Компания уже подписала соглашения с РЖД и «Аэрофлотом». Однако руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук сообщил «Радиоточке НСН», что только один российский провайдер цифровых услуг обладает достаточно развитой инфраструктурой для обеспечения бесперебойного Wi-Fi в поездах.

